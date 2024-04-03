В Netflix ответили, как собираются показать историю с Хорнером в Drive to Survive

Кинопродюссер Джеймс Гей-Рис, занимающийся созданием сериала Drive to Survive, рассказал о том, как Netflix собирается осветить события вокруг руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Все захотят, чтобы это было рассказано определённым образом, так что нам нужно будет проследить за тем, чтобы все были довольны, и Netflix, и мы, — чтобы мы могли спокойно спать после принятых решений.

Ситуация, похоже, остаётся открытой: нам нужно соблюдать баланс. Хорнер пока выглядит нормально, но пока нет ощущения, что всё кончено. Всё будет зависеть от того, как всё сложится.

Я не знаю, что он задумал, и у меня нет своего мнения на этот счёт, но он прошёл через это, и вы никому не пожелаете такого», — приводит слова Гей-Риса Racingnews365.

Drive to Survive — это документальный сериал, дающий возможность заглянуть в закулисье Формулы-1 благодаря совместной работе Netflix и Formula One Group. Премьера первого сезона сериала состоялась 8 марта 2019 года. Второй сезон вышел на Netflix 28 февраля 2020 года, третий — 19 марта 2021 года, четвёртый — 11 марта 2022 года, пятый — 24 февраля 2023-го.