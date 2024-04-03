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Стало известно, успел ли «Уильямс» восстановить болид Албона перед ГП Японии

Стало известно, успел ли «Уильямс» восстановить болид Албона перед ГП Японии
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Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о предстоящем участии в Гран-при Японии. Также Александре поблагодарил команду за ремонт его болида. Напомним, на минувшем этапе в Австралии Албон попал в аварию во время пятничных заездов и сломал шасси, которое не удалось заменить из-за отсутствия запасного. В результате тайцу было отдано шасси Логана Сарджента, а сам американец гонку пропускал.

«Я действительно с нетерпением жду «Сузуку», одну из моих любимых трасс. И, конечно же, жду встречи с удивительными японскими болельщиками. Команда приложила впечатляющие усилия, чтобы отремонтировать машину и доставить её на трассу вовремя, за что мы все ей безмерно благодарны», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

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