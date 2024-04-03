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Перес сказал, что ему нужно сделать, чтобы приблизиться к уровню Ферстаппена

Перес сказал, что ему нужно сделать, чтобы приблизиться к уровню Ферстаппена
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о товарище по команде Максе Ферстаппене, а также высказался на тему того, что он сам должен сделать, чтобы соответствовать уровню голландца.

«Макс – совершенный пилот, который очень силён в квалификации и очень силён в гонке. У него крайне редко случаются ошибки. Макс пилотирует на очень высоком уровне. Что касается меня, то мне нужно просто сосредоточиться на себе и при этом следить за тем, что делает он. Обращать внимание на то, как Макс выжимает максимум из машины. Так что важно сосредоточиться на себе и выдать свой максимум. Если у меня это получится, я буду близок», — приводит слова Переса пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

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