В России начались испытания беспилотного автомобиля на базе Lada Vesta

Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев рассказал, что в данный момент идут активные тесты беспилотных систем управления автомобилем. При этом испытания проходят не только на специальных полигонах, но также и на дорогах общего пользования.

«Беспилотные технологии в автомобильной промышленности — это не только один из ключевых трендов, но уже и объективная реальность. Специалисты ФГУП „НАМИ“ на протяжении многих лет участвуют в разработке и тестировании подобных технологий. В настоящий момент для тестирования беспилотных технологий на дорогах общего пользования и на специальном испытательном полигоне используется автомобиль Lada Vesta. Подобные системы, которые разрабатывают российские учёные, позволят снизить стоимость перевозки пассажиров в такси и удешевят грузоперевозки. Я уверен, что подобные технологии в ближайшем времени будут активно применяться большинством автопроизводителей», — цитирует Ендачева агентство ТАСС.

Напомним, недавно стало известно, что в июне АвтоВАЗ намерен официально представить Lada Iskra, а в 2026 году должен дебютировать кроссовер на базе Lada Vesta.