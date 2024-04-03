Ферстаппен высказался о предстоящем ГП Японии, коснувшись прогнозируемого дождя

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Японии, выразив уверенность, что команда в Сузуке сможет добиться успеха.

«Команда уверена в успехе: «Сузука» – культовая трасса, на которой всегда здорово выступать. С этим местом у нашей команды связано много особых воспоминаний, в том числе прошлогодняя победа в Кубке конструкторов. Кроме того, именно здесь я выиграл свой второй титул.

Здорово было отдохнуть с семьёй и друзьями перед началом гоночного уикенда. Провести некоторое время в Токио всегда приятно. Последняя гонка в Мельбурне была неудачной. Но от этого никто не застрахован. Так или иначе, мы одержали девять побед подряд, что является впечатляющим достижением. Так что к предстоящему уикенду мы надеемся вернуться ещё более сильными.

Команда уверена в успехе. На трассе много скоростных поворотов и высокая степень износа шин. Поэтому будет важно максимально оптимизировать свои показатели, особенно учитывая прогнозируемый дождь. С нетерпением жду возвращения за руль. Готов бороться за победу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».