Прототип для гонок в Пайкс-пик выпустят в серию. Таких машин будет лишь 26

Компания Quarkus Automobiles объявила, что запустит прототип P3, созданный для гонок по подъёму на холм Пайкс-пик, в серийное производство. Стартап обещает начать выпуск автомобилей в 2026 году, однако серия будет ограничена 26 экземплярами.

«Заказав Quarkus, вы отправитесь в приключение и напишете историю Quarkus вместе с нами. Вы также примете участие в разработке своего собственного суперкара», — сообщает компания в социальных сетях.

Quarkus P3 Фото: Quarkus

Автомобиль Quarkus P3 анонсировали в начале февраля. У машины карбоновое шасси, четырёхцилиндровый двигатель и подвеска собственной разработки. Мощность силовой установки P3 оценивается в 300 лошадиных сил, при этом масса автомобиля составляет около 600 килограммов.

На соревнованиях на горе Пайкс-пик Quarkus P3 будет выступать в составе команды RD Limited, которая более 10 лет участвует в этих гонках и побеждала в классах Time Attack 1 и Open. Пилотом прототипа выступит Ромен Дюма — победитель «24 часов Ле-Мана», чемпион мира по гонкам на выносливость и обладатель абсолютного рекорда трассы на горе Пайкс-пик.

В этом году соревнования по подъёму на холм Пайкс-пик пройдут с 21 по 24 июня.