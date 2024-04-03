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Кларксон: победа Сайнса убеждает, что дойти до болида Ф-1 сложнее, чем управлять им

Кларксон: победа Сайнса убеждает, что дойти до болида Ф-1 сложнее, чем управлять им
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Звёздный британский телеведущий Джереми Кларксон иронично высказался о победе пилота «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего на Гран-при Австралии.

«Очевидно, многие восприняли это как героическую демонстрацию мужества. Нам продолжают говорить, что машины Формулы-1 — это дорожные истребители, что они являют собой вулканическую вакханалию из шума и перегрузок, а чтобы ими управлять, нужно быть сверхчеловеком.

Действительно? И я спрашиваю это потому, что Карлос явно испытывал дискомфорт перед гонкой, но продержался в машине два часа. Это заставляет меня поверить, что подойти к машине Ф-1 в наши дни сложнее, чем управлять ею», — написал Кларксон в рамках колонки The Sun.

Ранее Фредерик Вассёр оценил шансы «Феррари» на победу в Гран-при Японии.

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