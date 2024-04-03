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На аукцион выставлен Fiat, на котором ездил Папа Римский Франциск

На аукцион выставлен Fiat, на котором ездил Папа Римский Франциск
Fiat 500L Папы Римского Франциска
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт с 31 мая по 1 июня в Торонто, выставлен Fiat 500L 2015 года выпуска — на нём во время визита в Нью-Йорк в том же году ездил Папа Римский Франциск. Ожидаемая стоимость лота — $ 50-100 тыс.

Этот автомобиль со 160-сильным 1,4-литровым двигателем Папе Римскому предоставила компания Chrysler. После поездки Папы Римского машина перешла к настоятелю собора Святого Патрика монсеньору Роберту Ричи, а затем этот Fiat участвовал в параде в честь Дня Святого Патрика в 2016 году. В общей сложности автомобиль проехал чуть более 1200 километров.

Fiat 500L Папы Римского Франциска

Fiat 500L Папы Римского Франциска

Фото: rmsothebys.com

Отмечается, что, в отличие от подавляющего большинства автомобилей, которыми пользовался Папа Римский Франциск, этот Fiat не оборудован специальной кабиной из пуленепробиваемого стекла.

Добавим также, что этот Fiat 500L уже выставлялся на аукцион в 2016 году — и тогда был продан за $ 24,7 тыс.

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