В «Астон Мартин» раскрыли обновления машины на Гран-при Японии

Заместитель технического директора «Астон Мартин» Эрик Бландин высказался об уровне нового болида команды AMR24 в нынешнем сезоне.

«AMR24 выступает так, как и ожидалось, и мы находимся там, где и предполагали. Мы находимся в конкурентной борьбе. Зимой мы определили ряд областей для улучшения, и AMR24 оказалась для нас шагом вперёд во всех этих областях. AMR24 — это сильная платформа для развития, и у нас есть план непрерывного развития, в соответствии с которым мы будем вносить обновления по ходу сезона

В Сузуке мы представим обновления в рамках нашего плана, включая изменения в днище, некоторые элементы кузова и новое балочное крыло. Я с нетерпением жду момента, когда смогу увидеть, как результат напряжённой работы стольких талантливых людей в команде впервые проявят себя на трассе», — приводит слова Бландина пресс-служба команды.

После трёх этапов нынешнего сезона «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов с 25 очками. Наивысшее место пилотов команды в этом году — пятое.