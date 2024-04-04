Эксперт: будет очень плохо, если Сайнс окажется в «Ауди»

Голландский гонщик и обозреватель Том Коронель высказался о перспективах испанца Карлоса Сайнса после ухода из «Феррари».

«На самом деле вариантов не так уж и много. «Мерседес» или «Астон Мартин»? «Астон Мартин» будет хорош, если предложит немного больше. С 2026 года там будет использоваться двигатель «Хонда». Этот двигатель выигрывает гонки сейчас, так что за ним стоит очень многое. И я бы сказал, что будет очень плохо, если он окажется в «Ауди». Потому что он снова окажется у подножия лестницы. Будет обидно. В таком случае он погонится за деньгами», — приводит слова Коронеля Racingnews365.

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024. Его заменой станет семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.