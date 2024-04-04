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Алонсо ответил, изменит ли свой пилотаж после штрафа за действия перед аварией Расселла

Алонсо ответил, изменит ли свой пилотаж после штрафа за действия перед аварией Расселла
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ещё раз прокомментировал штраф, полученный им за слишком раннее торможение перед шестым поворотом в гонке Гран-при Австралии. Необычный пилотаж Алонсо спровоцировал аварию Джорджа Расселла.

«Наказание в Мельбурне немного удивило. С этим ничего не поделать, мы должны принять его и сконцентрироваться на следующей гонке. Но я думаю, это не изменит то, как мы пилотируем, наш подход к гонкам.

Нет обязательства проезжать все 57 кругов одинаково. Иногда темп ниже, чтобы экономить топливо, беречь шины, батарею. Иногда мы медленно заходим в повороты или в некоторые сектора трассы, чтобы дать DRS машине сзади, потому что ей это пригодится, если вторая машина позади быстрее.

Все подобные вещи абсолютно нормальны. Так было, так есть и так будет всегда в автоспорте. Так что у нас штраф, который, вероятно, будет единственным в своём роде. Его больше никогда не применят», — приводит слова Алонсо Motorsport.

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