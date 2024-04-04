Алонсо ответил, изменит ли свой пилотаж после штрафа за действия перед аварией Расселла

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ещё раз прокомментировал штраф, полученный им за слишком раннее торможение перед шестым поворотом в гонке Гран-при Австралии. Необычный пилотаж Алонсо спровоцировал аварию Джорджа Расселла.

«Наказание в Мельбурне немного удивило. С этим ничего не поделать, мы должны принять его и сконцентрироваться на следующей гонке. Но я думаю, это не изменит то, как мы пилотируем, наш подход к гонкам.

Нет обязательства проезжать все 57 кругов одинаково. Иногда темп ниже, чтобы экономить топливо, беречь шины, батарею. Иногда мы медленно заходим в повороты или в некоторые сектора трассы, чтобы дать DRS машине сзади, потому что ей это пригодится, если вторая машина позади быстрее.

Все подобные вещи абсолютно нормальны. Так было, так есть и так будет всегда в автоспорте. Так что у нас штраф, который, вероятно, будет единственным в своём роде. Его больше никогда не применят», — приводит слова Алонсо Motorsport.