Алонсо, Цунода и Норрис показали специальные шлемы к Гран-при Японии

Пилоты Формулы-1 Фернандо Алонсо, Юки Цунода и Ландо Норрис разместили новые посты в социальных сетях, в которых поделились фотографиями специальных шлемов, в которых они будут выступать на предстоящем Гран-при Японии.

Шлем Фернандо Алонсо:

Фото: Соцсети Фернандо Алонсо

Шлем Юки Цуноды:

Фото: Cоцсети Юки Цуноды

Фото: Cоцсети Юки Цуноды

Шлем Ландо Норриса:

Фото: Cоцсети Ландо Норриса

Гран-при Японии состоится с 5 по 7 апреля.

Напомним, в настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов, набрав 51 очко, занимает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На втором месте располагается Шарль Леклер из «Феррари» (47 баллов). Тройку сильнейших замыкает напарник Ферстаппена Серхио Перес (46 очков). В Кубке конструкторов сейчас лидирует «Ред Булл» (97 очков). Далее идут «Феррари» (93) и «Макларен» (55) соответственно.