Уилл Бакстон: «Уильямс» — не единственная команда, которая работает без запасного шасси

Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон поделился инсайдом о том, что «Уильямс» не является единственной командой, у которой нет запасного шасси.

«На фоне продолжающихся последствий проблемы с шасси команды «Уильямс», стоит отметить, что, поговорив сегодня со всеми командами, я обнаружил, что «Уильямс» — не единственная команда, которая работает без запасного шасси», — заявил Бакстон в социальной сети X (ранее Twitter).

Из-за отсутствия запасных шасси в прошлый раз в Мельбурне «Уильямсу» пришлось пожертвовать уикендом Логана Сарджента, чтобы предоставить его партнёру по команде Александеру Албону единственную оставшуюся машину после того, как тайский гонщик нанёс непоправимый ущерб своему FW46.