Сайнс — о переговорах с командами Ф-1: пора прибавить в темпе и поскорее всё уладить

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о статусе его переговоров с командами Формулы-1 о новом контракте после текущего сезона.

«Я разговариваю с несколькими командами. Это то, что вы должны делать, когда у вас ещё нет контракта на следующий год. В принципе, мы разговариваем со всеми, но нам придётся вникнуть в детали и понять, какие варианты более реалистичны и лучше всего подходят для меня и моего будущего. Сейчас мне нечего сказать, но что я могу сказать, так это то, что пора немного прибавить в темпе и поскорее всё уладить», — заявил Сайнс на пресс-конференции перед Гран-при Японии.

Сайнс выиграл гонку на минувшем Гран-при Австралии и расположился на четвёртом месте в личном зачёте. В следующем году его место в «Феррари» займёт Льюис Хэмилтон.