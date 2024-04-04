Норрис: у Расселла было время увидеть, что происходит. Алонсо не должен был быть наказан

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу штрафа, который получил Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.

Напомним, испанец был наказан на 20 секунд из-за «опасного вождения», которое спровоцировало аварию Расселла.

«То, что сделал Фернандо, было странным и экстремальным, но я не думаю, что это даже близко можно рассматривать как брейк-тест.

Тормозил ли он и переключился ли на пониженную передачу, я не знаю точно, но должно ли это караться наказанием? В любом случае нет. По моему мнению, Джордж должен был это предвидеть. Я не хочу комментировать это слишком много, но у Джорджа было время увидеть, что происходит», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

Ранее пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» может сыграть определённую роль в том, решит ли он уйти из Формулы-1 в конце 2024 года.