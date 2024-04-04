Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: у Расселла было время увидеть, что происходит. Алонсо не должен был быть наказан

Норрис: у Расселла было время увидеть, что происходит. Алонсо не должен был быть наказан
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу штрафа, который получил Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.

Напомним, испанец был наказан на 20 секунд из-за «опасного вождения», которое спровоцировало аварию Расселла.

«То, что сделал Фернандо, было странным и экстремальным, но я не думаю, что это даже близко можно рассматривать как брейк-тест.

Тормозил ли он и переключился ли на пониженную передачу, я не знаю точно, но должно ли это караться наказанием? В любом случае нет. По моему мнению, Джордж должен был это предвидеть. Я не хочу комментировать это слишком много, но у Джорджа было время увидеть, что происходит», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

Ранее пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» может сыграть определённую роль в том, решит ли он уйти из Формулы-1 в конце 2024 года.

Материалы по теме
Алонсо признал, что уход Ферстаппена из «Ред Булл» может повлиять на его карьеру
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android