«Он замечательный человек». Расселл — о том, что Феттель может прийти в «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о возможном приходе Себастьяна Феттеля в немецкую команду на место Льюиса Хэмилтона.

«Себастьян замечательный человек, он четырёхкратный чемпион мира, и его, конечно, не хватает на стартовой решётке. Важно, чтобы в пелотоне были 20 лучших пилотов мира, чтобы они соревновались за победы в гонках и чемпионате в целом.

Итак, как я уже говорил ранее, я буду откровенно рад и открыт любому, кто станет моим напарником. И неважно, будет это чемпион Формулы-1 или новичок, это не поменяет моего отношения к своей работе. Как я уже сказал, мы будем рады любому», — приводит слова Расселла издание Sky Sports.

Напомним, Льюис Хэмилтон по окончании этого сезона перейдёт в «Феррари».