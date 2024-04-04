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Норрис рассказал, почему его атакующий пилотаж вредит ему в квалификациях

Норрис рассказал, почему его атакующий пилотаж вредит ему в квалификациях
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что его атакующий стиль пилотирования нынешних машин Формулы-1 с большими шинами и граунд-эффектом вредит ему в квалификациях.

«В квалификации мне всегда хочется пилотировать на максимуме, выезжать на трассу и просто атаковать. А приходится делать прямо противоположное. Мне приходится делать так, потому что я хочу улучшить свои квалификационные результаты, а сейчас по другому нельзя. Я привык к предыдущим машинам, из-за этого сейчас есть проблемы. Но я должен адаптироваться и работать лучше, это моя работа.

С нашей машиной всё ещё сложно совладать. Очень непросто проходить на ней идеальные квалификационные круги, но мы работаем над этим. Если вы спросите меня, как мне проехать медленный поворот, то я понятия не имею. В одном случае это сработает как надо, на следующий день всё уже не так. Что-то щёлкает, и у меня получается хорошо, но сейчас у меня нет того ощущения, как несколько лет назад, когда я атаковал и проезжал круг так, как хотел. Трудно заставить себя не атаковать, когда ты хочешь пройти лучший круг», — приводит слова Норриса издание Motorsport.

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