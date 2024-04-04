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Даниэль Риккардо хотел бы получить от «РБ» новое шасси

Даниэль Риккардо хотел бы получить от «РБ» новое шасси
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо хотел бы получить от своей команды новое шасси.

«После Джидды мы кое-что изменили в машине. В Китае мы изменим ещё несколько вещей. Мы много что исследовали и стараемся сделать так, чтобы всё было хорошо. Нужно убедиться, что всё под контролем.

У нас был разговор о замене шасси. Конечно, я думал об этом. Просто нужно убедиться… Знаете, я уже давно в Формуле-1 и могу уловить даже небольшие отклонения. Так что я высказался по этому вопросу.

Прежде чем сказать: «Я дерьмо», давайте сперва разберёмся с этим и пойдём спать», — приводит слова Риккардо издание Planet F1.

В этом сезоне Даниэль Риккардо находится под большим давлением, зачастую уступая своему напарнику Юки Цуноде. Единственная гонка, где австралиец финишировал впереди японца, была в Бахрейне, когда команда приказала Цуноде пропустить Риккардо.

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