Логан Сарджент пропустит вторую тренировку Гран-при Японии

Американский гонщик «Уильямса» Логан Сарджент не сможет принять участия во второй пятничной тренировке Гран-при Японии Формулы-1. Сарджент попал в серьёзную аварию на первой практике на трассе «Сузука». Сарджент потерял контроль над машиной в седьмом повороте, после чего она врезалась в отбойники.

«Из-за серьёзных повреждений автомобиля Логана он не примет участия во второй пятничной тренировке. Команда продолжит ремонт машины, чтобы быть готовой к завтрашней практике», — гласит официальное сообщение «Уильямса».

Напомним, что британская команда по-прежнему располагает лишь двумя шасси, не имея запасного. Александер Албон использует шасси, переданное ему по ходу Гран-при Австралии, а Сарджент выступает на шасси, которое ранее сильно повредил Албон во время аварии в Мельбурне.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран-при Японии.