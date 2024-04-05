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Джеймс Ваулз назвал сроки готовности запасного шасси «Уильямса»

Джеймс Ваулз назвал сроки готовности запасного шасси «Уильямса»
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что третье шасси команды не стоит ждать до Гран-при Майами, который пройдёт с 3 по 5 мая. Напомним, британский гоночный коллектив по-прежнему имеет в распоряжении лишь два шасси. Александер Албон использует шасси, которое было передано ему по ходу Гран-при Австралии, а Логан Сарджент выступает на шасси, которое ранее сильно повредил Албон во время аварии в Мельбурне.

«Что касается третьего шасси, то его не будет с нами до этапа в Майами. Если вложить в него все ресурсы, его можно было бы сделать за восемь-десять недель. Но, конечно, весь наш штаб не занимается этим. Мы одновременно работаем над запасными частями и обновлениями. Очевидно, у нас нет и никогда не было намерения оставаться без трёх шасси. Этот результат – следствие перегрузки внутри системы», — приводит слова Ваулза Speedcafe.

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