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Никита Мазепин рассказал о статусе судебного разбирательства с «Хаас»

Никита Мазепин рассказал о статусе судебного разбирательства с «Хаас»
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Российский гонщик Никита Мазепин поделился новостями о ходе судебного разбирательства с командой Формулы-1 «Хаас». В марте 2022 года контракт гонщика был разорван в одностороннем порядке без выплаты компенсаций.

«Судебное разбирательство продолжается. Дело уже было рассмотрено в арбитраже. И мы ждём решения, которое, надеюсь, скоро будет вынесено», — приводит слова Мазепина «РБК».

Решение «Хаас» было вызвано событиями на Украине. Мазепин провёл один полноценный сезон в Формуле-1 в 2021 году. Он не смог набрать ни одного очка, а его команда заняла последнее место в Кубке конструкторов.

В марте 2024 года Никита был исключён из санкционных списков ЕС по решению сюда. Разбирательство началось в ноябре 2022 года после обращения Мазепина в европейский суд.

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