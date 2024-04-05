Autosport: мотор, сломавшийся на болиде Хэмилтона в Австралии, ремонту не подлежит

Силовая установка на болиде Льюиса Хэмилтона, которая вышла из строя на Гран-при Австралии, восстановлению не подлежит. Об этом информирует издание Autosport. Таким образом, потеря двигателя на столь ранней стадии означает, что в течение сезона Льюис, скорее всего, в какой-то момент столкнётся с необходимостью превысить лимит по силовым установкам.

При этом подчёркивается, что потеря двигателя была лишь следствием разовой проблемы и не будет носить системный характер.

Напомним, победителем Гран-при Австралии стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Хэмилтон сейчас занимает 10-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе восемь очков. По окончании нынешнего сезона Формулы-1 британец перейдёт в «Феррари».