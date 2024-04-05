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Расселл — о практике ГП Японии: машиной было приятно управлять, это стало сюрпризом

Расселл — о практике ГП Японии: машиной было приятно управлять, это стало сюрпризом
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился своими впечатлениями после свободных сессий Гран-при Японии.

«В первой сессии мы выступили лучше, чем ожидали. Это стало приятным сюрпризом, и машиной было очень приятно управлять. И Льюис, и я были довольны общим балансом. Однако W15 лучше выступает в более прохладных условиях, так что это повод для предостережения. Сегодня мы сосредоточились на нескольких тестах и экспериментах, чтобы сделать машину более стабильной в переменчивых условиях. Время покажет, оказали ли они желаемое воздействие, и было досадно, что мы не смогли оценить их подробнее во второй половине дня.

Если говорить о завтрашнем дне, то квалификация будет интересной, поскольку шины будут пригодны только для одного круга. У большинства гонщиков будет всего три или четыре комплекта мягкого состава, так что нам придётся выкладываться на каждом круге», — заявил Расселл после свободных сессий.

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