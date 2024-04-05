В «РБ» приняли решение после просьбы Даниэля Риккардо дать ему новое шасси

Спортивный директор «РБ» Алан Пермейн рассказал, что австралийский гонщик команды Даниэль Риккардо получит новое шасси к Гран-при Китая. Ранее Даниэль говорил, что хотел бы убедиться, что с его шасси всё в порядке.

«Для меня шасси — это большой кусок углерода, к которому мы прикрепляем подвеску, двигатель и коробку передач. На самом деле маловероятно, что существуют какие-то проблемы с производительностью. Тем не менее у нас есть новое шасси, и имеет смысл передать его Дэниэлю. Не в последнюю очередь потому, что Юки очень счастлив и ему очень комфортно в нынешнем шасси. У нас нет каких-то предпочтений по гонщикам. Что касается Даниэля, то, возможно, для него было бы хорошо просто перестать думать, что с машиной могут быть какие-то проблемы», — приводит слова Пермейна Motorsport.