Фабио Куартараро продлил контракт с «Ямахой» на два сезона

Французский мотогонщик заводской команды «Ямахи» в MotoGP Фабио Куартараро заключил соглашение со своей командой ещё на два сезона. Таким образом, контракт Куартараро продлён до конца 2026 года.

«Я очень рад, что продолжу своё приключение в синем цвете! Прошлой зимой «Ямаха» доказала мне, что у них появился новый подход, а также агрессивная ментальность. Я уверен, что мы вернёмся на вершину вместе.

Шесть лет назад эта команда дала мне шанс перейти в MotoGP, и с тех пор мы вместе добились больших успехов. Нам ещё предстоит долгий путь, чтобы снова бороться за победы. Я буду упорно работать и уверен, что вместе мы снова добьёмся нашей мечты», — приводит слова Куартараро официальный сайт «Ямахи».

Фабио выступает за «Ямаху» с 2019 года.