Глава «Астон Мартин» ответил на вопрос о возможном переходе Ньюи в команду

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о том, пытается ли его команда переманить главу технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи к себе.

«Нет. У нас очень сильная команда техников таких, как Дэн [Фоллоуз, технический директор команд], Том [Маккалоу, директор по техническим характеристикам], Лука [Фурбатто, инженерный директор], а недавно к нам присоединился ещё и Боб Белл [исполнительный директор]. Так что мы вполне довольны тем, что имеем сейчас», — заявил Крак после свободных сессий на Гран-при Японии.

Напомним, в прошлом году Ньюи подписал многолетний контракт с «Ред Булл», заявив, что не собирается покидать команду в ближайшее время. Тем не менее этой весной начали появляться сообщения, что несколько команд Формулы-1 пытаются переманить известного специалиста к себе.