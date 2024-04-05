«Спросите гонщиков». Ваулз высказался о частых авариях «Уильямса»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз ответил на вопрос журналиста о том, почему пилоты команды начали часто попадать в аварии.

«Это тяжёлый вопрос — его нужно задавать гонщикам, но моё мнение состоит в том, что команд-середняков на данный момент очень много, пространства очень мало. Мы просим гонщиков отдавать все свои силы, чтобы выжать максимум. У нас нет права на ошибку.

Я не думаю, что у машины плохая управляемость. То, что мы генерируем столько красных флагов, сколько генерируем, — это печальная статистика, и это явно влияет на наши перспективы, так что мы должны быть на высоте», — приводит слова Ваулза портал PlanetF1.

В сегодняшней тренировке Гран-при Японии гонщик команды Логан Сарджент попал в аварию. Во время ГП Австралии то же самое произошло с ещё одним пилотом команды — Александером Албоном.