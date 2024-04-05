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Стало известно, почему Лэнс Стролл получил обновление машины раньше Фернандо Алонсо

Стало известно, почему сын владельца «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил большое обновление машины на Гран-при Японии раньше, чем его напарник, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.

Как оказалось, этому поспособствовала авария Лэнса Стролла на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Поскольку шасси Стролла требовало ремонта, команда, как сообщается, сразу устанавливала на него новые детали, а не откладывала обновление на потом. Несмотря на обновки, Стролл показал на первой практике 15-е место, почти 1,5 секунды уступив Алонсо.

Сообщается, что обновления для машины Алонсо прибудут в Сузуку только в пятницу вечером, поэтому в «Астон Мартин» стоят перед дилеммой – сразу устанавливать новые детали или подождать до следующего этапа в Китае.

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