Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, почему Лэнс Стролл получил обновление машины раньше Фернандо Алонсо

Стало известно, почему Лэнс Стролл получил обновление машины раньше Фернандо Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно, почему сын владельца «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил большое обновление машины на Гран-при Японии раньше, чем его напарник, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.

Как оказалось, этому поспособствовала авария Лэнса Стролла на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Поскольку шасси Стролла требовало ремонта, команда, как сообщается, сразу устанавливала на него новые детали, а не откладывала обновление на потом. Несмотря на обновки, Стролл показал на первой практике 15-е место, почти 1,5 секунды уступив Алонсо.

Сообщается, что обновления для машины Алонсо прибудут в Сузуку только в пятницу вечером, поэтому в «Астон Мартин» стоят перед дилеммой – сразу устанавливать новые детали или подождать до следующего этапа в Китае.

Материалы по теме
В «Астон Мартин» раскрыли обновления машины на Гран-при Японии

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Проголосовать также можно по ссылке.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android