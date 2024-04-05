Бывший главный механик Ферстаппена уже трудится в боксах «Кик-Заубера»

Бывший главный механик Макса Ферстаппена в команде «Ред Булл» уже трудится в боксах «Кик-Заубера».

В конце марта, сразу после Гран-при Австралии, стало известно, что Ли Стивенсон, который работал в «Ред Булл» с 2006 года, покидает австрийскую команду. Он был постоянным главным механиком бригады нидерландского гонщика.

Стивенсон перешёл в «Кик-Заубер» и уже был замечен в боксах швейцарской команды на Гран-при Японии.

Такой непривычно быстрый для Формулы-1 переход из одной команды в другую обусловлен тем, что Стивенсон подписал контракт с «Кик-Заубером» ещё в прошлом году. С того момента он числился в штате «Ред Булл», но фактически уже не работал там.

Напомним, с 2026 года «Кик-Заубер» станет заводской командой концерна «Ауди».