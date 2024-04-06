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«Странно подписывать 42-летнего гонщика в «Ред Булл». Макс Ферстаппен — о Фернандо Алонсо

«Странно подписывать 42-летнего гонщика в «Ред Булл». Макс Ферстаппен — о Фернандо Алонсо
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о возможном переходе Фернандо Алонсо в австрийскую команду, отметив, что он мог бы поладить с испанским гонщиком.

«Мне всё равно, кто будет моим напарником. Я так и сказал это команде. Я всегда уверен в себе и считаю, что всё зависит от меня самого. Но если вы спросите меня, то было бы странно подписать 42-летнего гонщика в «Ред Булл», ведь эта команда всегда самостоятельно растит молодых пилотов. Подписание Серхио Переса и так было отходом от этой тенденции, а уж для 42-летнего гонщика это тем более верно.

Я мог бы поладить с Фернандо, дело не в этом. Но я смотрю на перспективу. В конце концов, им самим решать, кто и где поедет», — приводит слова трёхкратного чемпиона Формулы-1 издание De Limburger.

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