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Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Японии, Перес и Норрис — в тройке сильнейших

Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Японии, Перес и Норрис — в тройке сильнейших
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На трассе «Сузука» завершилась квалификация Гран-при Японии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал напарник нидерландского пилота Серхио Перес. Третий результат у пилота «Макларена» Ландо Норриса.

Гран-при Японии. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28.197.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,263.
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1.28,489.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.28,682.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.28,686.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.28,760.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.28,766.
8. Шарль Леклер («Феррари») — 1.28,786.
9. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.29,008.
10. Юки Цунода («РБ») — 1.29,413.

После второго сегмента вылетели:
11. Даниэль Риккардо («РБ») — 1.29,472
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1.29,494.
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1.29,593.
14. Александер Албон («Уильямс») — 1.29,714.
15. Эстебан Окон («Альпин») — 1.29,816.

После первого сегмента вылетели:
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.30,024.
17. Пьер Гасли («Альпин») — 1.30,119.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.30,131.
19. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.30,139.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1.30,143.

Формула-1 2024. Этап 4, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
06 апреля 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:28.197
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.066
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.292
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