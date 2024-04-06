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Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Японии, Перес и Норрис — в тройке сильнейших

На трассе «Сузука» завершилась квалификация Гран-при Японии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал напарник нидерландского пилота Серхио Перес. Третий результат у пилота «Макларена» Ландо Норриса.

Гран-при Японии. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28.197.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,263.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1.28,489.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.28,682.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.28,686.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.28,760.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.28,766.

8. Шарль Леклер («Феррари») — 1.28,786.

9. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.29,008.

10. Юки Цунода («РБ») — 1.29,413.

После второго сегмента вылетели:

11. Даниэль Риккардо («РБ») — 1.29,472

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1.29,494.

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1.29,593.

14. Александер Албон («Уильямс») — 1.29,714.

15. Эстебан Окон («Альпин») — 1.29,816.

После первого сегмента вылетели:

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.30,024.

17. Пьер Гасли («Альпин») — 1.30,119.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.30,131.

19. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.30,139.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1.30,143.