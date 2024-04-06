Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поула на Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Японии.

«В конце получилась очень плотная борьба. Эта трасса очень чувствительна к шинам, и я рад, что завоевал поул-позицию. Всегда хочется, чтобы каждый круг был идеален, но на трассах типа этой, с агрессивным покрытием, это получается не всегда.

Очки начисляются по итогам гонки. Но очень здорово для команды, что обе наши машины на первой и второй стартовой позиции. Рад, что нас тут так поддерживают болельщики!» — заявил Макс Ферстаппен по окончании квалификации.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен выиграл все четыре квалификации этого сезона Формулы-1. Завтра рядом с ним на первом ряду стартовой решетки будет стартовать напарник по «Ред Булл» Серхио Перес.