Ландо Норрис: в прошлом году мы были сильны здесь, завтра я нацелен на подиум

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё третье место в квалификации Гран-при Японии, отметив, что в завтрашней гонке он нацелен на попадание на подиум.

«Сегодня у нас была хорошая машина, я проехал хорошие круги. Приятно было выступить перед местными болельщиками. В прошлом году мы сильно здесь выступили, так что завтра я, конечно, хочу побороться за подиум.

Мы пытаемся догнать «Ред Булл», но они отлично справились сегодня — нужно отдать им должное. Сегодня мы хорошо начали уикенд, но главные события будут завтра», — сказал британский гонщик после квалификации.

В завтрашней гонке впереди Ландо Норриса будут стартовать лишь два пилота «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Серхио Перес.