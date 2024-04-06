Карлос Сайнс: мы знаем, почему «Феррари» не так быстра на «Сузуке»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Японии, отметив, что его команда знает причины своего не очень хорошего темпа на трассе «Сузука».

«После третьей практики мы поняли, что у нас нет такого темпа, как в первой тренировке. Стало ясно, что уикенд будет для нас более тяжёлым, чем ожидалось.

Тем не менее в квалификации мы сделали шаг вперёд. Да, Ландо опередил меня на две десятые в борьбе за третью позицию, это слишком много для «Сузуки», обычно разрывы здесь очень и очень малы. Две десятые — это слишком много.

Я проехал несколько очень хороших кругов и доволен своим выступлением. На этой трассе машина «Феррари» по-прежнему не очень быстра, но мы знаем почему.

Надеюсь, мы сможем побороться с «Маклареном» в гонке, потому что в квалификации этого не получилось. Было бы неплохо побороться за подиум с Ландо, Фернандо и «Мерседесами». Это должна быть интересная битва. «Ред Булл», к сожалению, недосягаемы», — отметил занявший четвёртое место Сайнс.