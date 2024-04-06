Льюис Хэмилтон: это первый уикенд, когда я не сошёл с ума от поиска подходящих настроек

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, несмотря на седьмой результат, позитивно оценил своё выступление в квалификации Гран-при Японии, отметив улучшение управляемости его машины.

«На прошлой неделе команда проделала отличную работу, внося коррективы в настройки машины. По сути, это первый уикенд, когда я не сошёл с ума от поиска подходящих настроек. Ситуация возвращается в нормальное русло. Думаю, мы настроили машину на гораздо более удобный рабочий режим, теперь её действительно приятно пилотировать.

В прошлом году мы отставали от «Ред Булл» на секунду или чуть больше, так что нынешние семь десятых — это уже прогресс. Возможно, мы могли бы ещё выжать где-то одну десятую, но не более.

Теперь мы лучше знаем, в чём машина недостаточно сильна. Я знаю, на что обратить внимание наших инженеров. Но я надеюсь, что завтра в гонке мы будем сильнее», — сказал Льюис Хэмилтон в эфире Sky Sports после квалификации.

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