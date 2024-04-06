«Мерседес» оштрафовали за инцидент между Расселлом и Пиастри на пит-лейне

Команда Формулы-1 «Мерседес» получила штраф в размере € 5 тыс. за инцидент, случившийся во время квалификации Гран-при Японии. Когда пилот «Макларена» Оскар Пиастри уже ехал по пит-лейну, в него чуть не врезался выезжавший из своих боксов представитель «Мерседеса» Джордж Расселл. Британец в последний момент заметил «Макларен», затормозил и взял правее, затормозил и сам Пиастри.

Во время разбора инцидента Расселл рассказал, что при выезде планировал поехать правее, однако затем увидел механика Льюиса Хэмилтона, который выпускал на пит-лейн своего пилота. Из-за этого Расселлу пришлось выехать сразу на фаст-лейн, где уже находился Пиастри.

Судьи при вынесении решения отметили, что «Мерседес» как команда в любом случае несёт ответственность за безопасный выпуск гонщиков из боксов, а потому гоночный коллектив получил денежный штраф.