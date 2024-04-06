Алонсо — о пятом месте: то, что мы настолько конкурентоспособны, немного неожиданно

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Японии Формулы-1. Его канадский напарник по команде Лэнс Стролл показал 16-е время.

«Я очень доволен пятой позицией. Квалификация в Сузуке — всегда очень особенный опыт, и сегодня при пустых баках и со свежими шинами ощущения в машине были хорошими. Возможно, то, что мы настолько конкурентоспособны, немного неожиданно. Год назад мы проигрывали поул-позишен в Японии больше секунды, а теперь всего в четырёх десятых — похоже, мы двигаемся в верном направлении.

Ещё слишком рано говорить, обеспечили ли наши обновления серьёзную разницу, но мы изучим все данные, которыми располагаем. Обычно в квалификации мы быстрее, чем в гонке, так что посмотрим, что произойдёт в воскресенье», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».