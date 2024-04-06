Стролл — о провале в квалификации: просто не было нужного темпа — и мы не понимаем почему

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Японии Формулы-1 на трассе «Сузука» на фоне пятой позиции своего напарника по команде испанца Фернандо Алонсо.

«В квалификации у меня просто не было нужного темпа — и мы не понимаем почему. Думаю, я атаковал на пределе того, на что способна моя машина, но мне не хватало скорости, чтобы выйти из первого сегмента. Пакет обновлений, похоже, работает на болиде Фернандо, так что мы всё изучим вечером, чтобы посмотреть, есть ли что-то ещё, что могло бы влиять на мой автомобиль. Впереди много работы перед Гран-при. Мы должны использовать завтра все возможности», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».