Риккардо прокомментировал проигрыш Цуноде половины десятой секунды и места в топ-10

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Японии, где он в очередной раз уступил своему напарнику по команде Юки Цуноде.

«Сегодня у меня смешанные чувства. Есть некоторое разочарование, но в то же время радует, что мы после сложного начала сезона оказались так близки к проходу в третий сегмент. Если учесть, что вчера я проехал всего несколько кругов, ещё и на мокрой трассе, сегодняшнюю квалификацию можно считать хорошей. Мы были очень близки к тому, чтобы попасть в топ-10.

Сегодня утром в третьей практике я проехал несколько кругов, чтобы получше подготовиться к квалификации. Я рад, что мы значительно улучшили наш темп, но этого все же не хватило для попадания в финальный сегмент.

Просто обидно, что нам не хватило всего половины десятой секунды. После вчерашнего дня мы, безусловно, видим некоторые положительные моменты, которые нас обнадеживают. Наш гоночный темп выглядит хорошо, я стартую с чистой стороны стартовой решетки. Я действительно считаю, что завтра можно набрать очки, поэтому буду стремиться попасть в топ-10 как на первом, так и на 53-м круге», — приводит слова Риккардо пресс-служба «РБ».