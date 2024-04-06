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Алонсо: в пелотоне нет команды с такими же амбициозными планами, как у «Астон Мартин»

Алонсо: в пелотоне нет команды с такими же амбициозными планами, как у «Астон Мартин»
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что у его нынешней команды «Астон Мартин» самые большие амбиции среди всех команд Формулы-1.

«В пелотоне нет ни одной команды, которая имела бы такие амбициозные планы, как у нас. С прошлого лета мы работаем на нашей новой, ультрасовременной базе. У нас идёт активный процесс обновлений машины, чего почти не было в прошлом году. Это всё хорошие знаки и важный шаг на пути к тому, чтобы стать топ-командой.

И именно поэтому если я решу продолжить карьеру в Формуле-1, то сперва буду говорить с «Астон Мартин», — приводит слова 42-летнего испанского гонщика издание Grand PX.

Ранее Фернандо Алонсо отмечал, что хочет определиться со своим будущим до лета.

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