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Расселл объяснил, почему «Мерседес» столкнулся с проблемами в начале сезона

Расселл объяснил, почему «Мерседес» столкнулся с проблемами в начале сезона
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл объяснил проблемы команды на старте нынешнего сезона.

«Мы знаем сильные и слабые стороны нашей машины, и слабость – это высокоскоростные повороты. К сожалению, в календаре стоят три высокоскоростные трассы подряд. Если бы в начале сезона шли Бахрейн, Баку и Сингапур, мы бы, вероятно, наблюдали иную картину.

В данный момент мы проводим более решительные тесты, чтобы попытаться выйти на вершину высокоскоростных характеристик. Машина хорошо ведёт себя на низкой и средней скоростях, но, если говорить о высокой скорости, мы очень далеки от того, что наблюдаем на базе, и нам нужно это исправить», — приводит слова Расселла издание Motorsport Week.

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