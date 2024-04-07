Общий зачёт Ф-1: Перес вернулся на второе место, «Макларен» оторвался от «Мерседеса»

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Японии Макс Ферстаппен увеличил свой отрыв до 13 очков, а второе место вновь занимает Серхио Перес. Шарль Леклер откатывается на третью строчку, Карлос Сайнс по-прежнему четвёртый, а топ-5 теперь замыкает Ландо Норрис.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 77 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 64.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 59.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 55.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 37.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 32.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 24.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 24.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 10.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» теперь на 21 балл. Третье место по-прежнему занимает «Макларен», а «Мерседес» уступает Уокингу 35 баллов и всего на одно очко опережает «Астон Мартин».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 141 очко.

2. «Феррари» — 120.

3. «Макларен» — 69.

4. «Мерседес» — 34.

5. «Астон Мартин» — 33.

6. «РБ» — 7.

7. «Хаас» — 4.

8. «Уильямс» — 0.

9. «Кик-Заубер» — 0.

10. «Альпин» — 0.

Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1