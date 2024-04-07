Норрис: всё вернулось на круги своя — «Ред Булл», «Феррари», потом мы

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу Гран-при Японии, где он занял пятое место.

«Это была сложная гонка. По сравнению с «Феррари», нам просто не хватило темпа. Думаю, всё вернулось на круги своя: «Ред Булл», «Феррари», потом мы.

Обидно. Не очень приятно, когда ты стартуешь третьим и опускаешься ниже. Такое ощущение, что ты ведёшь проигрышную борьбу с этими парнями, потому что они могут сделать гораздо больше. Они могут иметь большую дельту между заменами шин. С этим трудно бороться.

Мы хорошо постарались и сделали всё, что могли. Мы получили максимум очков, не считая двух лучших команд, и это всё, что мы могли сделать.

Шарль проделал хорошую работу, проехав так долго на одном комплекте шин. Меня удивило, что мы заехали в боксы так рано. Мы отреагировали на пит-стоп Джорджа, чего, на мой взгляд, делать не стоило. Это то, что мы обсудим на брифинге. Может быть, мы обсудим, могли ли мы лучше поработать для того, чтобы финишировать в четвёрке, но всегда сложно принимать такие решения в моменте.

«Феррари» явно впереди. Они были впереди весь год. Они и сейчас впереди. Мы ничего не меняли весь год, так что нет причин, по которым мы должны быть лучше их», — приводит слова Норриса Sky Sports.