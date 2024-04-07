Хэмилтон объяснил, почему сам предложил пропустить Расселла вперёд

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, почему во время гонки в рамках Гран-при Японии решил пропустить своего партнёра по команде Джорджа Расселла вперёд себя.

«Думаю, на старте я повредил машину во время инцидента с Леклером, когда он заехал снаружи. На первом длинном отрезке у меня была недостаточная поворачиваемость, я просто не мог «завернуть» машину ни в один поворот и потому пропустил Джорджа», — приводит слова Хэмилтона SoyMotor.

На первых кругах гонки Хэмилтон связался со своей командой и спросил, стоит ли ему пропустить Расселла вперёд. Ему ответили утвердительно, после чего британец незамедлительно дал проехать своему соотечественнику.

В итоге на «Сузуке» Льюис занял девятое место, а Расселл — седьмое.

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