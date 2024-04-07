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Ферстаппен преодолел отметку в 3000 кругов лидерства в гонках Формулы-1

Ферстаппен преодолел отметку в 3000 кругов лидерства в гонках Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен преодолел отметку в 3000 кругов, в течение которых он был лидером гонок чемпионата. Это произошло на Гран-при Японии, на котором трёхкратный чемпион Формулы-1 стал победителем.

Стоит отметить, что нидерландский пилот стал всего лишь четвёртым гонщиком в истории, который преодолел эту отметку.

Перед ним остались Льюис Хэмилтон (5455 кругов лидирования), Михаэль Шумахер (5111), Себастьян Феттель (3501).

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.
4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.
5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

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