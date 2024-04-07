Ферстаппен преодолел отметку в 3000 кругов лидерства в гонках Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен преодолел отметку в 3000 кругов, в течение которых он был лидером гонок чемпионата. Это произошло на Гран-при Японии, на котором трёхкратный чемпион Формулы-1 стал победителем.

Стоит отметить, что нидерландский пилот стал всего лишь четвёртым гонщиком в истории, который преодолел эту отметку.

Перед ним остались Льюис Хэмилтон (5455 кругов лидирования), Михаэль Шумахер (5111), Себастьян Феттель (3501).

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.

4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.

5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1: