Логан Сарджент объяснил свой вылет с трассы на Гран-при Японии

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент прокомментировал своё выступление на Гран-при Японии.

«После второй остановки я изо всех сил старался догнать группу впереди и что-то сделать. Я цепанул днищем внешний бордюр, заблокировал колёса и поехал прямо. Этот момент разочаровал, но до него было несколько положительных моментов. У нас была смелая стратегия, мы пытались провести гонку с двумя комплектами шин «хард» и, думаю, она бы сработала.

На круге, когда все команды начали заезжать на пит-лейн, мы тоже это сделали, хотя могли просто обойти четыре машины впереди. Если бы все пошло по плану, гонка сложилась бы совсем по-другому. Тем не менее, мы попытались приспособиться к ситуации, снова заехав в боксы. Мы все равно могли бы добиться достойного результата, но я допустил ту небольшую ошибку», — сказал Сарджент после гонки.