Бакстон рассказал о предсказании Вольфа насчёт громкого контракта в Формуле-1

Известный гоночный журналист Уилл Бакстон рассказал, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ожидает интересных событий на рынке гонщиков Формулы-1 в ближайшее время.

«Вот что сказал ранее по ходу этого уикенда Тото Вольф. Он думает, что, вероятно, в ближайшую пару недель произойдёт громкое подписание на рынке пилотов. Я бы рискнул поставить на то, что это будет Карлос», — заявил Бакстон в эфире F1TV.

Ранее слухи связывали Сайнса с вакансиями в «Мерседесе», «Ред Булл», «Ауди» и «Астон Мартин».

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.

4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.

5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»), Даниэль Риккардо («РБ»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.