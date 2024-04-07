Бакстон рассказал о предсказании Вольфа насчёт громкого контракта в Формуле-1

Известный гоночный журналист Уилл Бакстон рассказал, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ожидает интересных событий на рынке гонщиков Формулы-1 в ближайшее время.
«Вот что сказал ранее по ходу этого уикенда Тото Вольф. Он думает, что, вероятно, в ближайшую пару недель произойдёт громкое подписание на рынке пилотов. Я бы рискнул поставить на то, что это будет Карлос», — заявил Бакстон в эфире F1TV.
Ранее слухи связывали Сайнса с вакансиями в «Мерседесе», «Ред Булл», «Ауди» и «Астон Мартин».
Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.
4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.
5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»), Даниэль Риккардо («РБ»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.