Алонсо — о переходе в «Мерседес»: они позади нас, так что это не очень притягательно

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос, как гонка в рамках Гран-при Японии повлияла на его решение о собственном будущем, а также о возможном переходе в «Мерседес».

«Помогает ли мне сегодняшняя гонка в том, чтобы принять решение о своём будущем? И да, и нет. Сегодня мне было весело, что важно чувствовать во время гонок. У меня прошёл один из лучших уикендов за всё время в моей карьере. Правда, я всё равно отстал на 44 секунды от лидера. Это уже чувствуется не так весело. Посмотрим.

Настало время звонить Вольфу? «Мерседес» позади нас, так что этот вариант мне не кажется притягательным», — приводит слова Алонсо Sky Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

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