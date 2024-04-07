Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Создатель чемпионского болида Айртона Сенны показал тесты нового спорткара

Создатель чемпионского болида Айртона Сенны показал тесты нового спорткара
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Gordon Murray Automotive, созданная известным инженером Гордоном Марри, протестировала прототип суперкара T.33. Заезды прошли на дорогах Millbrook Proving Ground, а пилотировал автомобиль четырёхкратный чемпион серии IndyCar Дарио Франкитти.

Права на видео принадлежат Gordon Murray Automotive. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Gordon Murray Automotive.

Спорткар Gordon Murray Automotive Type 33 (или GMA T.33) был представлен в январе 2022 года. Автомобиль должен стать младшей моделью в линейке марки, однако он оснащается таким же 4-литровым Cosworth V12, как и Т.50, флагман GMA. T.33 обладает мощностью 615 лошадиных сил, а его дизайн создан под влиянием гранд-туреров 1960-х. В общей сложности планируется построить 100 таких автомобилей, стоимость каждого из которых будет не менее 1,37 млн фунтов (около $ 1,7 млн).

Напомним, Гордон Марри много лет работал в Формуле-1 и создал множество машин для «Брэбэм» и «Макларена». Одной из них считается «Макларен» MP4/4, на которой Ален Прост и Айртон Сенна в 1988 году выиграли 15 этапов чемпионата мира из 16, а бразилец завоевал первый в своей карьере чемпионский титул. Впрочем, споры об авторстве болида продолжаются уже более 30 лет.

Подробнее о «Макларене» MP4/4:
Так кто же создал одну из величайших машин Формулы-1? Инженеры обвиняют друг друга во лжи
Так кто же создал одну из величайших машин Формулы-1? Инженеры обвиняют друг друга во лжи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android