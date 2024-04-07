Создатель чемпионского болида Айртона Сенны показал тесты нового спорткара

Компания Gordon Murray Automotive, созданная известным инженером Гордоном Марри, протестировала прототип суперкара T.33. Заезды прошли на дорогах Millbrook Proving Ground, а пилотировал автомобиль четырёхкратный чемпион серии IndyCar Дарио Франкитти.

Права на видео принадлежат Gordon Murray Automotive. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Gordon Murray Automotive.

Спорткар Gordon Murray Automotive Type 33 (или GMA T.33) был представлен в январе 2022 года. Автомобиль должен стать младшей моделью в линейке марки, однако он оснащается таким же 4-литровым Cosworth V12, как и Т.50, флагман GMA. T.33 обладает мощностью 615 лошадиных сил, а его дизайн создан под влиянием гранд-туреров 1960-х. В общей сложности планируется построить 100 таких автомобилей, стоимость каждого из которых будет не менее 1,37 млн фунтов (около $ 1,7 млн).

Напомним, Гордон Марри много лет работал в Формуле-1 и создал множество машин для «Брэбэм» и «Макларена». Одной из них считается «Макларен» MP4/4, на которой Ален Прост и Айртон Сенна в 1988 году выиграли 15 этапов чемпионата мира из 16, а бразилец завоевал первый в своей карьере чемпионский титул. Впрочем, споры об авторстве болида продолжаются уже более 30 лет.