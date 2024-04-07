Алонсо: меня могут дисквалифицировать до конца сезона, если я сознаюсь в этом

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал свою защитную тактику под финиш гонки Гран-при Японии, когда он использовал Оскара Пиастри словно барьер от накатывавшего позади Джорджа Расселла.

«Сознаться в том, что я специально замедлился, чтобы дать Пиастри DRS? Тогда после этого случая в Австралии меня могут дисквалифицировать до конца чемпионата. Понятно, что наличие Пиастри позади защищало меня от Расселла. Я просто немного разрядил батарею на последнем отрезке, чтобы Пиастри приблизился ко мне.

По-моему, Карлос Сайнс делал так же в прошлом году в Сингапуре, отдав DRS преследователю, чтобы защититься от третьего. И это нормально, так делают везде», — приводит слова Алонсо издание Marca.

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